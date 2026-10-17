Fenerbahçe'de kritik görüşme! İsmail Kartal ve İsmail Yüksek...
Fenerbahçe'de Aston Villa karşısında alınan ağır yenilginin yankıları sürüyor. Maçın ardından eleştirilerin hedefindeki o isim ile özel bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyuncusuna moral verdiği ve "Toparlanıp kendini yeniden kanıtla" dediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 13:11
Milli oyuncu, karşılaşmanın ardından taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından yoğun bir biçimde eleştirilmişti.
İsmail, Villa Park'ta yenen iki goldeki hatasının yanı sıra penaltıya sebebiyet vermesiyle birlikte tarihi farkın sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.
İSMAİL KARTAL DEVREYE GİRDİ
Öte yandan İsmail Kartal, soyunma odasındaki kara bulutları dağıtmak ve kritik Alanyaspor karşılaşması öncesi oyuncuların moralini düzeltmek adına harekete geçti.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu doğrultuda İsmail Yüksek ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal, 27 yaşındaki futbolcuya destek vererek ona karşı duyduğu güveni dile getirdi.
"KENDİNİ YENİDEN KANITLA"
İsmail Kartal ayrıca oyuncusuna kalitesini daha önce ortaya koyduğunu ve bunu tekrar yapacağından şüphesi olmadığını söyledi.
Kartal'ın, "Aston Villa maçını unut. Herkesin kötü zamanı olur. Sen profesyonel oyuncusun. Toparlanıp kendini yeniden kanıtla" dediği öğrenildi.
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