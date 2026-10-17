Sarı-lacivertlilerde mağlubiyetin sorumlusu aranırken sahada performansı ile beğenilmeyen oyuncular da eleştirilerin odağında olmuştu.

Bu isimlerden biri ise mücadeleye ilk 11'de başlayan ve aldığı düşük reyting ile dikkat çeken İsmail Yüksek'ti.