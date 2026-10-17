Fenerbahçe'de büyük kriz iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında yaşandığı öne sürülen krizin büyüdüğü iddia edildi. Takımdaki yıldız futbolcuların teknik adamla sorun yaşadığı belirtilirken, bazı yabancı isimlerin maç sonu açıklamalarından rahatsızlık duyduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Kartal'ın Fenerbahçe orta sahasının etkili isimlerinden Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ile de iletişim sorunu yaşadığı belirtildi.
İsmail Kartal, Aston Villa ile oynanan maçtan sonra Kante ile ilgili yaptığı yorumlarda bu duruma işaret etmişti.
Kartal, Fransız orta saha oyuncusu ile ilgili olarak, "Kante bana yüzde 100 hazır olmadığını söyledi.
Oynamasının risk olduğunu belirtince ben de oynatmadım" açıklamasını yaptı.
Bu açıklamalar sonrası ikili arasında da kara bulutların dolaştığı ortaya çıktı.
İsmail Kartal'ın ayrıca yedek kaldığı için rahatsız olan Romelu Lukaku ile de problem yaşadığı belirtildi.
Belçikalı golcü, daha fazla süre almak istiyor ancak İsmail hoca, fiziksel anlamda onun yüzde 100 hazır olmadığını düşünüyor.
Rahatsızlık duyuyorlar
Fenerbahçe'de yabancı oyuncuların bir kısmı teknik direktör İsmail Kartal'ın maç sonrası oyuncularını basının önüne atmasından dolayı rahatsız.
Son olarak bu olay, Fransız orta saha N'Golo Kante'de yaşanmıştı.
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