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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük kriz iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Fenerbahçe'de büyük kriz iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında yaşandığı öne sürülen krizin büyüdüğü iddia edildi. Takımdaki yıldız futbolcuların teknik adamla sorun yaşadığı belirtilirken, bazı yabancı isimlerin maç sonu açıklamalarından rahatsızlık duyduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol 10 numara Marco Asensio arasında yaşanan krizin boyutunun daha da geniş olduğu iddia edildi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüpte yaşanan krizin sadece Asensio ile sınırlı olmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

İsmail hocanın İspanyol yıldız Marco Asensio dışında başka yabancı futbolcularla daha problem yaşadığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Kartal'ın Fenerbahçe orta sahasının etkili isimlerinden Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ile de iletişim sorunu yaşadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

İsmail Kartal, Aston Villa ile oynanan maçtan sonra Kante ile ilgili yaptığı yorumlarda bu duruma işaret etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Kartal, Fransız orta saha oyuncusu ile ilgili olarak, "Kante bana yüzde 100 hazır olmadığını söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Oynamasının risk olduğunu belirtince ben de oynatmadım" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Bu açıklamalar sonrası ikili arasında da kara bulutların dolaştığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

İsmail Kartal'ın ayrıca yedek kaldığı için rahatsız olan Romelu Lukaku ile de problem yaşadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Belçikalı golcü, daha fazla süre almak istiyor ancak İsmail hoca, fiziksel anlamda onun yüzde 100 hazır olmadığını düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Rahatsızlık duyuyorlar
Fenerbahçe'de yabancı oyuncuların bir kısmı teknik direktör İsmail Kartal'ın maç sonrası oyuncularını basının önüne atmasından dolayı rahatsız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında o isimler de rahatsız

Son olarak bu olay, Fransız orta saha N'Golo Kante'de yaşanmıştı.

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