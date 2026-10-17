Kartal'ın Fenerbahçe orta sahasının etkili isimlerinden Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ile de iletişim sorunu yaşadığı belirtildi.

İsmail Kartal, Aston Villa ile oynanan maçtan sonra Kante ile ilgili yaptığı yorumlarda bu duruma işaret etmişti.