Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği maçın 16. dakikasında Levent Mercan, savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelmesinin ardından pozisyonda pasın rakipten geldiği anlaşıldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.

Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda Mason Greenwood topun başına geçti. Greenwood'un penaltı atışını kaleci Paulo Victor çıkardı.

İŞTE PENALTI ANI: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

İRFAN CAN'IN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood'un kaçırdığı penaltı sonrası dönen topu ağlara gönderdi ancak ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle gol iptal oldu.

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