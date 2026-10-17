Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek
Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı gündemine aldı. İsmail Kartal'dan onay aldığı belirtilen transfer için sarı-lacivertli yöneticilerin kasım ayındaki milli arada İspanya'ya giderek Real Madrid ve oyuncunun menajeriyle görüşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
27 yaşındaki oyuncuya İsmail Kartal'dan da onay çıktı.
Fenerbahçe transfer komitesi Kartal'ın 'olur' yanıtını vermesinin ardından harekete geçme kararı aldı.
Kanarya, kasım ayındaki milli arada İspanya'ya çıkarma yapacak.
Sarı-lacivertli idareciler, burada hem Real Madrid yönetimiyle hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturacak.
Hedef; ocak ayında 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuna sarı-lacivertli formayı giydirmek.
Diaz da süre alamadığı için Real'den ayrılmak istiyor.
G.SARAY ALAMADI
Galatasaray yaz transfer döneminde Brahim Diaz'ı transfer etmek istedi ancak sarı-kırmızılılar, hem Faslı oyuncuyu hem de Real Madrid'i ikna edemedi.
Sarı-kırmızılılar, bunun üzerine Milan'ın Portekizlisi Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.
Faslı yıldız bu sezon 4 maçta forma giydi.
Diaz, Real Madrid'e 1 asistlik katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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