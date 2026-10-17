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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı gündemine aldı. İsmail Kartal'dan onay aldığı belirtilen transfer için sarı-lacivertli yöneticilerin kasım ayındaki milli arada İspanya'ya giderek Real Madrid ve oyuncunun menajeriyle görüşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçında alınan tarihi yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi, transfer için de düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, bu yolda daha fazla kayıp yaşamamak için devre arasında takıma 'acil' koduyla takviye yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Listenin en başındaki isim ise; Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz...

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

27 yaşındaki oyuncuya İsmail Kartal'dan da onay çıktı.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Fenerbahçe transfer komitesi Kartal'ın 'olur' yanıtını vermesinin ardından harekete geçme kararı aldı.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Kanarya, kasım ayındaki milli arada İspanya'ya çıkarma yapacak.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Sarı-lacivertli idareciler, burada hem Real Madrid yönetimiyle hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturacak.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Hedef; ocak ayında 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuna sarı-lacivertli formayı giydirmek.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Diaz da süre alamadığı için Real'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

G.SARAY ALAMADI
Galatasaray yaz transfer döneminde Brahim Diaz'ı transfer etmek istedi ancak sarı-kırmızılılar, hem Faslı oyuncuyu hem de Real Madrid'i ikna edemedi.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Sarı-kırmızılılar, bunun üzerine Milan'ın Portekizlisi Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Faslı yıldız bu sezon 4 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Diaz, Real Madrid'e 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması! Transfer o tarihte bitecek

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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