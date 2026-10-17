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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin ağır yenilgisine rağmen sergilediği performansla öne çıkan bir futbolcunun, İngiliz ekibinin dikkatini çektiği ve transfer radarına girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Fenerbahçe, Çarşamba günü Aston Villa karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi yaşarken takımdaki futbolcuların neredeyse tamamı tel tel dökülmüştü.

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Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Bir oyuncu ise ayakta kalarak performansıyla hem camiasından hem de futbol kamuoyundan övgü aldı: Oğuz Aydın…

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Müsabakaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, maçın tamamında sahadaydı.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

68 kez topla buluşan Oğuz, takım arkadaşlarına 43 pas verirken bunların 39'unda isabet sağladı.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

'OĞUZ'U NE KADARA ALDINIZ?'


Ayrıca 8 orta denemesi yaptı, 3 de şut pası gönderdi. 5 şut atarken bunda başarı sağlayamadı.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

14 ikili mücadeleye girdi, bu alanda sarı-lacivertlilerin en iyisi oldu.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

4 adam geçme denemesinde bulunan milli futbolcu, 2'sinde rakiplerini ekarte etti ve bu istatistikte de takımında zirvede yer aldı.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Sabah'ın haberine göre; Oğuz, bu istekli futboluyla Aston Villa kulübünün de takdirini topladı.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

İngiliz ekibinin yetkililerinin, F.Bahçeli idarecilerlere "Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu" şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK


Premier Lig takımının, ara transfer döneminde kapıyı çalmayı planladığı ifade edildi.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Hollanda doğumlu olan 1.83 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, F.Bahçe'ye 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Oğuz'un sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

A Milli Takımımız ile 16 müsabakada forma giyen Aydın, Kanarya'da bu sezon 14 mücadelede ter döktü.

Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...

Bunların 5'ine ilk 11'de başlamasına rağmen 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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