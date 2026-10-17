Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futboldan sonra...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin ağır yenilgisine rağmen sergilediği performansla öne çıkan bir futbolcunun, İngiliz ekibinin dikkatini çektiği ve transfer radarına girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
68 kez topla buluşan Oğuz, takım arkadaşlarına 43 pas verirken bunların 39'unda isabet sağladı.
'OĞUZ'U NE KADARA ALDINIZ?'
Ayrıca 8 orta denemesi yaptı, 3 de şut pası gönderdi. 5 şut atarken bunda başarı sağlayamadı.
14 ikili mücadeleye girdi, bu alanda sarı-lacivertlilerin en iyisi oldu.
4 adam geçme denemesinde bulunan milli futbolcu, 2'sinde rakiplerini ekarte etti ve bu istatistikte de takımında zirvede yer aldı.
Sabah'ın haberine göre; Oğuz, bu istekli futboluyla Aston Villa kulübünün de takdirini topladı.
İngiliz ekibinin yetkililerinin, F.Bahçeli idarecilerlere "Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu" şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK
Premier Lig takımının, ara transfer döneminde kapıyı çalmayı planladığı ifade edildi.
Hollanda doğumlu olan 1.83 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, F.Bahçe'ye 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.
Oğuz'un sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.
A Milli Takımımız ile 16 müsabakada forma giyen Aydın, Kanarya'da bu sezon 14 mücadelede ter döktü.
Bunların 5'ine ilk 11'de başlamasına rağmen 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
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