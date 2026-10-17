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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Asensio olmayacak

Asensio olmayacak

Aston Villa maçının kadrosuna alınmayan İspanyol yıldızın teknik direktör İsmail Kartal’la arasındaki ipler gerildi. Dün idmana çıkmayan Matador’un sakatlığı nedeniyle bugünkü Alanya maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Asensio olmayacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçı öncesinde F.Bahçe, Marco Asensio'nun diz bölgesine aldığı darbeden dolayı tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Ancak, İspanyol yıldızın ilk 11'de kendisini görmeyince teknik direktör İsmail Kartal'la sorun yaşadığı ve maç kadrosunda olmak istemediği ortaya çıktı. Bu karar sonrasında futbol direktörü Oğuz Çetin'in Asensio'yu ikna etmeye çalıştığı ancak bunda başarılı olamadığı da belirtildi. Şimdi gözler bugünkü Alanyaspor maçına çevrildi. Dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmayan İspanyol futbolcunun sakatlığı nedeniyle bugün sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Tecrübeli yıldızın, Slavia Prag mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak iyileşse bile teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği karar merak konusu.

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Fenerbahçe Yönetimi, ocak ayına kadar Asensio'nun istenilen performansı gösterememesi halinde yollarını ayırabilir. Gelen bilgilere göre; İspanyol yıldıza ocak ayında teklif gelirse yönetim kabul edecek.

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