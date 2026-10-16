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Yıldızlara ağır tepki

Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood’un Aston Villa karşısındaki performansları taraftarları çileden çıkardı. İki yıldıza ağır tepki var

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Yıldızlara ağır tepki

Fenerbahçe, İngiltere'de Aston Villa'ya karşı tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alırken, sezon başında 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Mason Greenwood ile 27 milyon euro ödenen Matte Guendouzi'nin sahada varlık gösterememesi ağır tepkilere neden oldu. 90 dakika boyunca sadece 3 kez ikili mücadeleye giren ve bunların 2'sini kaybeden Fransız orta sahanın kaçak futbolu, sorumluluk almaması taraftarları çileden çıkardı. Aynı şekilde, Greenwood'un da ayakta kalamaması, hücumda ve savunmada yetersiz kalması, sert eleştirileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada; "Milyonlarca euro veriyoruz, bizi rezil ettiler. Bu maçlarda oynamayacaksınız neden varsınız?" yorumları yapıldı. İki oyuncu da 6.3 reytingle kötü bir performans ortaya koydu.

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