Kartal hezimetlerde başrolde

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Fenerbahçe, Devler Arenası'nın ikinci maçına Aston Villa deplasmanında çıktı ve sahadan ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşayan sarı-lacivertlilerin, bu maça kadar Avrupa kupalarında 6 ve üstü gol yediği sadece üç mücadele bulunuyordu, Aston Villa mağlubiyeti, 4'üncü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. İşin ilginç yanı; alınan bu 4 ağır mağlubiyetin üçünün içinde İsmail Kartal bulunuyor...

Tecrübeli çalıştırıcı, 1992'de oynanan Sigma Olomouc karşılaşmasında oyuncu olarak Fenerbahçe'de görev yapıyordu. Skor 3-1'ken İsmail Kartal, kırmızı kart gördü ve ekzik kalan sarı-lacivertliler, sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Tarihler 30 Kasım 2023'ü gösterdiğinde ise F.Bahçe, Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenildi, çarşamba akşamı olduğu gibi o dönemde takımın başında teknik direktör olarak İsmail Kartal vardı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe tarihine adını tersten yazdı.

İSTIFASI İSTENİYOR

Fenerbahçe taraftarları, Aston Villa maçının son bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünler, 78'inci dakikada tecrübeli teknik adama yönelik istifa tezahüratları yaptı. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü Aston Villa maçının son düdüğünü beklemeden tribünden ayrılmıştı.

BU SEZON İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 2'den fazla gol yedi. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında kalesinde 2'şer gol görmüştü.

DİĞER YENİLGİ BENFICA'DAN

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk ağır yenilgisini 1 Eylül 1975'te Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'ya karşı aldı. Sarı-lacivertliler, o karşılaşmayı 7-0 kaybetmişti. Aston Villa karşısında alından 6-0'lık yenilgi sonrasında da 34 yıl sonra Avrupa'da 6 farkla mağlup oldu.