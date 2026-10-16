Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 13 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.