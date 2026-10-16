İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde belli oldu. İşte Kartal'ın Marco Asensio kararı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 14:18
FENERBAHÇE SON 9 MAÇI KAYBETMEDİ
İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunurken, son 9 maçta ise sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Corendon Alanyaspor, son galibiyetini 24 Ekim 2021'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.
FARKLI SKORLAR
Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti. İki takım 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Kupası grup aşamasında rakip olurken, sarı-lacivertliler deplasmanda 10-3'lük farklı galibiyetle sahadan ayrıldı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Ligde son 2 maçında rakip filelere 11 gol gönderen Fenerbahçe, 7 haftada kaydettiği 19 golle ligin en golcü takımı konumunda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, 6 golle skor yükünü çekerken, İngiliz futbolcu Mason Greenwood da 4 gole imza attı.
LİGDEKİ SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Ederson ligde 6 maçta görev alırken, 4'ünde gol yemedi. Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarında Ederson, rakiplerine gol izni vermedi.
ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.
ASENSIO KARARI
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında darbe alan ve diz bölgesinde reaksiyon tespit edilen Marco Asensio, tedbir amaçlı olarak Aston Villa maçının kadrosuna alınmamıştı. İspanyol yıldızın Akdeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, AKE, BROWN, KANTE, GUENDOUZI, GREENWOOD, İRFAN CAN, OĞUZ, MURİÇ
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