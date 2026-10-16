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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde belli oldu. İşte Kartal'ın Marco Asensio kararı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 14:18
İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 13 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

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İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz çarşamba günü İngiliz ekibi Aston Villa deplasmanında 6-0 gibi farklı mağlubiyet yaşayan Kanarya, Akdeniz ekibi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

21. RANDEVU

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 20 kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 12 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez kazandı. Taraflar arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 44 golüne, Akdeniz temsilcisi 21 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maç 2-2 beraberlikle tamamlanırken, Alanya'da kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

FENERBAHÇE SON 9 MAÇI KAYBETMEDİ

İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunurken, son 9 maçta ise sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Corendon Alanyaspor, son galibiyetini 24 Ekim 2021'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

FARKLI SKORLAR

Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti. İki takım 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Kupası grup aşamasında rakip olurken, sarı-lacivertliler deplasmanda 10-3'lük farklı galibiyetle sahadan ayrıldı.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Ligde son 2 maçında rakip filelere 11 gol gönderen Fenerbahçe, 7 haftada kaydettiği 19 golle ligin en golcü takımı konumunda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, 6 golle skor yükünü çekerken, İngiliz futbolcu Mason Greenwood da 4 gole imza attı.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

LİGDEKİ SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Ederson ligde 6 maçta görev alırken, 4'ünde gol yemedi. Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarında Ederson, rakiplerine gol izni vermedi.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

ASENSIO KARARI

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında darbe alan ve diz bölgesinde reaksiyon tespit edilen Marco Asensio, tedbir amaçlı olarak Aston Villa maçının kadrosuna alınmamıştı. İspanyol yıldızın Akdeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, AKE, BROWN, KANTE, GUENDOUZI, GREENWOOD, İRFAN CAN, OĞUZ, MURİÇ

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