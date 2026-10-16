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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun, Aston Villa maçı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ile karşı karşıya geldiği ve deneyimli çalıştırıcıya rest çektiği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Villa Park'ta oynanan müsabakaya oldukça tedirgin başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

İlk yarı boyunca birçok bireysel hata yapan Fenerbahçe, bu hataların sonucunda kalesinde goller gördü.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Müsabakanın 12. dakikasında Manzambi'nin golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'un gollerine engel olamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha fazla top yaparken, birkaç pozisyonu ise değerlendiremedi. Müsabakanın 68. dakikasında Barkley'in penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkaran ev sahibi ekip, aynı ismin ayağından 72. dakikada 5. golü buldu.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Müsabakanın 90. dakikasında Abraham ile bir gol daha bulan Aston Villa, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

FLAŞ ASENSIO İDDİASI!

Öte yandan Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili flaş iddialar gündeme geldi...

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

İddialara göre teknik direktör İsmail Kartal, Aston Villa maçından 3-4 saat önce İspanyol yıldızla bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Takvim'de yer alan habere göre; Kartal'ın Asensio'ya, "Seni son 30 dakika oynatmayı düşünüyorum. Fiziksel olarak hazır değilsin" dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Asensio'nun ise "Ben bu maçta ilk 11'de yoksam oynamak istemiyorum" yanıtını verdiği ve rest çektiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Yaşanan gelişmelerin ardından Asensio'nun, takımla birlikte otelden stada giderken futbol direktörü Oğuz Çetin ile hararetli bir konuşma yaptığı kameralara yansıdı.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Bu görüşme sonrasında da Fenerbahçe kulübünden apar topar sakatlık açıklaması geldi.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

Ancak Samandıra'daki son idmanın tamamında Asensio'nun takımla beraber çalışması iddiaları güçlendirdi.

Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...

İsmail Kartal maç sonunda Kante ile ilgili olarak da "Devre arasında oyuna almak istedim ama bana hazır olmadığını söyledi" diyerek dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

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