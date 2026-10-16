Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası! Oynamama nedeni...
Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun, Aston Villa maçı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ile karşı karşıya geldiği ve deneyimli çalıştırıcıya rest çektiği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Müsabakanın 12. dakikasında Manzambi'nin golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'un gollerine engel olamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha fazla top yaparken, birkaç pozisyonu ise değerlendiremedi. Müsabakanın 68. dakikasında Barkley'in penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkaran ev sahibi ekip, aynı ismin ayağından 72. dakikada 5. golü buldu.
Müsabakanın 90. dakikasında Abraham ile bir gol daha bulan Aston Villa, sahadan 6-0 galip ayrıldı.
FLAŞ ASENSIO İDDİASI!
Öte yandan Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili flaş iddialar gündeme geldi...
İddialara göre teknik direktör İsmail Kartal, Aston Villa maçından 3-4 saat önce İspanyol yıldızla bir görüşme yaptı.
Takvim'de yer alan habere göre; Kartal'ın Asensio'ya, "Seni son 30 dakika oynatmayı düşünüyorum. Fiziksel olarak hazır değilsin" dediği öne sürüldü.
Asensio'nun ise "Ben bu maçta ilk 11'de yoksam oynamak istemiyorum" yanıtını verdiği ve rest çektiği iddia edildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Asensio'nun, takımla birlikte otelden stada giderken futbol direktörü Oğuz Çetin ile hararetli bir konuşma yaptığı kameralara yansıdı.
Bu görüşme sonrasında da Fenerbahçe kulübünden apar topar sakatlık açıklaması geldi.
Ancak Samandıra'daki son idmanın tamamında Asensio'nun takımla beraber çalışması iddiaları güçlendirdi.
İsmail Kartal maç sonunda Kante ile ilgili olarak da "Devre arasında oyuna almak istedim ama bana hazır olmadığını söyledi" diyerek dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.
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