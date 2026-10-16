Fenerbahçe'de Aston Villa maçı sonrası kritik toplantı!
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli camiada son olarak yönetimin, İsmail Kartal ile kritik bir toplantı hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 12:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 12:51
Milliyet'te yer alan habere göre; Roma maçının ardından istifa eden, ancak Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından görevine geri dönen tecrübeli teknik adamla yönetimin önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağı ve kötü gidişin nedenlerini soracağı aktarıldı.
Haberde, Aston Villa maçı için İngiltere'ye giden Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin alınan 6-0'lık mağlubiyetle büyük bir şok yaşadığı ifade edildi.
Kendi aralarında maçı değerlendiren sarı-lacivertli idarecilerin, "Maça kötü başlamadık. Belki de kazanacağımız bir maçı 6-0 kaybetmek çok üzücü. Çok fazla bireysel hata yaptık.
Onların gollerinde asistleri biz yaptık." ifadelerini kullandığı belirtildi. İstanbul'a dönüş yolculuğunda ise herkesin moralinin bozuk olduğu vurgulandı.
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