UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, Villa Park'ta oynanan mücadeleden 6-0'lık ağır ve sarsıcı bir mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin 3.11 gol beklentisi (xG) ürettiği maçta, sarı-lacivertlilerin yakaladığı 1.73'lük gol beklentisine rağmen skor üretememesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Diğer yandan, İngiliz ekibinin karşılaşmadan bir gün sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı özellikle Türk futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Mücadele sırasında Matteo Guendouzi ile Johan Manzambi arasında yaşanan ikili mücadele anını resmi hesabından paylaşan Aston Villa, bu kareyi ilginç bir reklam malzemesine dönüştürdü. Guendouzi'nin rakibinin formasını çektiği anı yayınlayan Premier Lig kulübü, "Sen de bir Johan Manzambi formasına sahip olabilirsin" notuyla taraftarların dikkatini çekti.

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