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Anasayfa Fenerbahçe Aston Villa'dan Guendouzi göndermesi!

Aston Villa'dan Guendouzi göndermesi!

Fenerbahçe'yi sahasında 6-0'lık tarihi bir skorla mağlup eden Aston Villa, mücadelenin ardından yaptığı o paylaşım ile gündem oldu. Premier Lig ekibi, paylaşımında Matteo Guendouzi'nin Johan Manzambi ile girdiği ikili mücadeleye ait bir görüntüyü paylaşırken o gönderiye düştüğü not ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 10:18
Aston Villa'dan Guendouzi göndermesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, Villa Park'ta oynanan mücadeleden 6-0'lık ağır ve sarsıcı bir mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin 3.11 gol beklentisi (xG) ürettiği maçta, sarı-lacivertlilerin yakaladığı 1.73'lük gol beklentisine rağmen skor üretememesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Diğer yandan, İngiliz ekibinin karşılaşmadan bir gün sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı özellikle Türk futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Mücadele sırasında Matteo Guendouzi ile Johan Manzambi arasında yaşanan ikili mücadele anını resmi hesabından paylaşan Aston Villa, bu kareyi ilginç bir reklam malzemesine dönüştürdü. Guendouzi'nin rakibinin formasını çektiği anı yayınlayan Premier Lig kulübü, "Sen de bir Johan Manzambi formasına sahip olabilirsin" notuyla taraftarların dikkatini çekti.

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