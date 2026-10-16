Alkışlar Oğuz’a

Aston Villa karşısında Fenerbahçe’nin ayakta kalan tek ismi olan Oğuz Aydın, sarılacivertli camianın ve taraftarların takdirini kazandı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe- A. Villa maçında futbolcuların sergilediği performans taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli futbolseverler 11 ismin 10'unu ağır sözlerle eleştirirken, bir tek Oğuz Aydın'a tepki göstermedi. 26 yaşındaki oyuncu, sahada Fenerbahçe adına onurlu bir savaş verdi. Tek başına oynadı. Çok çabaladı ve elinden gelenin fazlasını tek başına yapmaya çalıştı. Ancak takım arkadaşları Oğuz'a yardımcı olamadı. OĞUZ Aydın'ın bu hırsı, pes etmeyen mücadelesi ve takımı adına bir şeyler yapmak için sorumluluk alması taraftarların gözünden kaçmadı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler; "İyi ki Oğuz var. Tek başına takımın onurunu kurtarmaya çalıştı" yorumlarıyla tecrübeli oyuncudan bahsetti. 90 dakika sahada kalan Oğuz Aydın, 7.1 reytingle de Aston Villa deplasmanından Fenerbahçe'nin en iyi ismi olmayı başardı.