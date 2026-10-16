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Anasayfa Fenerbahçe 5’inci gol öncesi 40 pas

5’inci gol öncesi 40 pas

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında yediği gollerle taraftarını kahretse de özellikle 5'inci gol saç baş yoldurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
5’inci gol öncesi 40 pas
Sarı-lacivertliler dakika 69.42'de rakip yarı sahadaydı. Ancak 69.43'te Aston Villa topu kaptı ve tam 2 dakika 10 saniye boyunca ayağında tuttu. İngilizler bu süre içinde tam 40 pas yaptı ve 41'inci topa dokunuş golle sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcuların bu süre içinde topa bir kez bile müdahale edememesi tepki çekti. Aston Villa, 90 dakika boyunca sadece 350 isabetli pas yaparken, bu pasların 40'ını yani %12'lik kısmını 5'inci gol öncesi yapması dikkatlerden kaçmadı.
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