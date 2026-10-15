Yapma be Muriç

Fenerbahçe'de Vedat Muriç, 17. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Oğuz'un savunma arkasına bıraktığı nefis ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli golcü, net fırsatı değerlendiremedi. Kosovalı santrforun vuruşunda açıyı iyi daraltan kaleci Suzuki meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi ve skoru eşitlememizi engelledi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de Vedat Muriç, 17. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Oğuz'un savunma arkasına bıraktığı nefis ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli golcü, net fırsatı değerlendiremedi. Kosovalı santrforun vuruşunda açıyı iyi daraltan kaleci Suzuki meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi ve skoru eşitlememizi engelledi.