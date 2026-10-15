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Tüm kupalara talibiz

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal iddialı konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı “Şampiyonlar Ligi’nde maksimuma çıkmak istiyoruz. Türkiye’de ise katıldığımız tüm kupaların talibiyiz. Hepsini kazanmak istiyoruz” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Tüm kupalara talibiz

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal iddiasını ortaya koydu. Tecrübeli teknik adam katıldıkları tüm kulvarlarda kupalar kazanmak istediklerini belirtti. Kartal "Fenerbahçe olarak çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Güçlü bir kadro kuruldu. Artık herkes birbirine alıştı. Şampiyonlar Ligi'nde en yukarılarda nereyi göreceğiz, ona bakacağız. O platformda oldukça güçlü rakiplerimiz var. Ancak biz de Fenerbahçe'yiz. Tarihimiz bu takımlara karşı aldığımız galibiyetlerle dolu" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK ÇOK ÖNEMLİ

İsmail Kartal şunları söyledi: "Camiamız yıllardır şampiyonluğa hasret. Avrupa'da başarılı olmayı tabii ki istiyoruz. Ancak camiamız için bu sezon şampiyonluk çok önemli. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimimiz de hep bunun üzerinde duruyor. Şampiyon olmayı çok istiyoruz. Burada herkes sezon sonu mutlu sona ulaşmamız halinde yapacağımız kutlamaları hayal ediyor. O güzel güne kavuşmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Umarım sezon sonunda bu çalışmalarımız sonunda istediklerimizi alırız."

PUAN ORTALAMASI 2.00

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 2.00 puan ortalaması tutturdu. 2023-2024 sezonunda 58 mücadelede 2.40 puan ortalaması yakalayan Kartal, 2022'de çıktığı 21 maçta da 1.95'lik ortalama ile takımını oynatmıştı.

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