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Ziraat Türkiye Kupası
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Taraftara yazık oldu

Yaklaşık bin 800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park’ta İngilizler’i susturdu. Fenerbahçeliler, 6-0’lık hezimet sonrasında futbolcuları yuhlayıp büyük tepki gösterdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Taraftara yazık oldu

Şampiyonlar Ligi'nde tribün şov nasıl yapılır Fenerbahçe taraftarı gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Aston Villa karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. 'FenerinMaçıVar Etiket' ile İngiltere'de toplanan Fenerbahçeli futbolseverler, tezahüratlar ve şarkılarla Villa Park'a gitmek için toplanma alanında buluşmalarının ardından, güvenlik eşliğinde stada hareket etti. Yaklaşık bin 800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park'ta takımlarını 90 dakika desteklerken, 6-0'lık sonuçla adeta şoka uğradı.

FORMALARI ÇIKARIN GİDİN

Adeta Villa Park'ı Kadıköy'e çeviren taraftarlar, İngilizleri susturdu ancak Fenerbahçe aynı şeyi sahada sergileyemedi. Son derece kötü bir futbolun ardından gelen 6-0'lık mağlubiyet sonrasında taraftarlar da çileden çıktı ve takımı protesto etti. Fenerbahçeli futbolseverler, maçın son dakikalarına doğru futbolculara yönelik formaları çıkarın gidin tezahüratında bulunup, büyük bir tepki gösterdi. Öte yandan maç öncesinde statta havai fişek atılırken, Aston Villa taraftarı da koreografi gösterisi sundu.

İNGİLİZ POLİSİNDEN SKANDAL GÖZALTI

Stada erişimi sağlayan metro istasyonundaki gecikme ve izdiham sonrası çıkan arbedede iki Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. Taraftarlardan birinin burnunun kırıldığı aktarıldı. Polisin orantısız müdahalesi nedeniyle yaralanan taraftarların serbest bırakılması için Fenerbahçe yöneticileri ile konsolosluk yetkilileri girişimlerde bulundu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, "Gerekirse yönetim olarak avukat masraflarını ve uçak biletlerini karşılayarak bir an evvel serbest bırakılmaları için ricada bulunduk. Konsolosluk yetkilileri ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu eş zamanlı süreci takip ediyor" dedi.

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