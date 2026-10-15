UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 2. maçında Aston Villa ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, İngiltere deplasmanından şok bir yenilgiyle ayrıldı. Lig aşamasının ilk galibiyetini hanesine yazdırmak üzere sahaya çıkan sarı-lacivertliler, Villa Park'ta 6-0 mağlup oldu. Bu farklı sonuç dış basında da büyük yankı bulurken maçın hemen ardından yaşanan o gelişme dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye karşı skoru belirleyen golü kaydeden Tammy Abraham, soyunma odasından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. İngiliz golcü, paylaştığı fotoğrafa kartal ve gülme emojileri ekleyerek farklı galibiyetin ardından eski takımı Beşiktaş'ı andı.

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