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Anasayfa Fenerbahçe Sürekli gol atıyor

Sürekli gol atıyor

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda 15'er dakikaya ayrılan 6 dilimin 5'inde gol buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Sürekli gol atıyor

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda 15'er dakikaya ayrılan 6 dilimin 5'inde gol buldu. En skorer anları maçın başında yaşadı. Kanarya ilk 15 dakikada 6 gol kaydetti. 16-30 ve 30-45 arasındaki dilimlerde 3'er gol buldu. 46-60 arası 4 gol atan F.Bahçe, 76-90 arasında da 3 defa fileleri sarstı. Sarı-lacivertliler şu anda ilgin en golcü (19) takımı konumunda.

Bombardımana tutuyor

Kanarya, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada maç başına 13.1 şut girişiminde bulundu. Bunların 7.3'ünde isabet sağladı. F.Bahçe ayrıca yüzde 87 başarılı pas oranı yakaladı.

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