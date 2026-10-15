Oosterwolde yolcu

Sezon başında Roma'nın kapısından dönen Jayden Oosterwolde devre arasında İtalyan ekibine transfer olacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Sezon başında Roma'nın kapısından dönen Jayden Oosterwolde devre arasında İtalyan ekibine transfer olacak. Roma, sağlık kontrolünden geçirdiği Hollandalı futbolcunun sakatlığının uzun süreceğini belirtip, yaz ayında renklerine bağlamamıştı. İtalyan ekibi hem stoper hem sol bek oynayan Oosterwolde'yi devre arasında kadrolarına katmayı planlıyor.