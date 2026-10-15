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Anasayfa Fenerbahçe Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. hafta maçında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Usta yazar Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibiyle oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 08:35
Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. hafta maçında Aston Villa'ya konuk oldu.

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Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, rakibine 6-0 mağlup olarak ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2), Johan Manzambi ve Tammy Abraham kaydetti.

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken, ikinci maçında ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 1 puanda kaldı.

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Usta yazar Ömer Üründül, Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşmasını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - BİR TEK OĞUZ AYDIN AYAKTA KALDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Birmingham'da hezimete uğradı. Futbolun temel noktaları var; fizik güç, mücadele, hücumu düşünürken savunma tedbirlerini bırakmamak, çok basit hatalar yapmamak ya da bunları en azda tutmak…

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün bu önemli ilkeler Fenerbahçe adına adeta sahada yok sayıldı. Basit hatalarla yenen goller, bilhassa ilk yarıda rakibi hücumda tehdit ederken değerlendirilemeyen pozisyonlar bu sonucu doğurdu.

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'yi farklı Rize galibiyetinden sonra eleştirmiştim. Bir defa İsmail Kartal 15 günlük arayı fiziksel olarak hiç değerlendirmemiş. Dün de gördük ki Greenwood'un ayakta duracak hali yok, Guendouzi de eski kimliğinin çok uzağında. Bunlara bir de İsmail Yüksek eklendi… Her zaman hırslı olan ve savaşan bu futbolcuyu bugüne kadar ilk kez bu kadar etkisiz gördüm.

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Greenwood'u çıkarmak için neden o kadar beklendi? İki santrforu kıyaslıyorum, biri net iki gol kaçırmanın dışında Vedat Muriqi sahada yok. Karşı tarafta Jackson fırtınalar estirdi. Vedat çalım atamıyor.

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Günümüz futbolunda bu da büyük bir sorun. Villa Park'ta bir tek Oğuz Aydın'ı ayrı tutarım. Takımı pozisyonlara taşıyan bir numaralı isimdi. Ondan sonra gelen isim de Archie Brown'dı.

Ömer Üründül Aston Villa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Eğer bir takım topla rakibinden fazla ya da eşit oranda oynuyorsa, sürekli hücumu düşünüyorsa 6 gol yiyip hiç atamıyorsa o takımda çok ciddi sorunlar var demektir.

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