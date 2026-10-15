Oğuz Aydın direğe takıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasındaki Aston Villa deplasmanında temsilcimiz Fenerbahçe adına en net fırsat 34. dakikada yaşandı. İrfan Can'ın savunma arkasına attığı harika ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şık vuruşunda top direğe takılarak auta gitti. Mücadele boyunca sarı-lacivertlilerin sol kanadını adeta tek başına parselleyen ve sahanın en çalışkan isimlerinden biri olan genç oyuncunun direkten dönen bu topu, tribünlerdeki taraftarlara saç baş yoldurdu. Oğuz Aydın, alınan yenilgiye rağmen Kanarya'da ayakta kalan tek isim olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasındaki Aston Villa deplasmanında temsilcimiz Fenerbahçe adına en net fırsat 34. dakikada yaşandı. İrfan Can'ın savunma arkasına attığı harika ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şık vuruşunda top direğe takılarak auta gitti. Mücadele boyunca sarı-lacivertlilerin sol kanadını adeta tek başına parselleyen ve sahanın en çalışkan isimlerinden biri olan genç oyuncunun direkten dönen bu topu, tribünlerdeki taraftarlara saç baş yoldurdu. Oğuz Aydın, alınan yenilgiye rağmen Kanarya'da ayakta kalan tek isim olarak dikkat çekti.