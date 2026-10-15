CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Oğuz Aydın direğe takıldı

Oğuz Aydın direğe takıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasındaki Aston Villa deplasmanında temsilcimiz Fenerbahçe adına en net fırsat 34. dakikada yaşandı. İrfan Can'ın savunma arkasına attığı harika ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şık vuruşunda top direğe takılarak auta gitti. Mücadele boyunca sarı-lacivertlilerin sol kanadını adeta tek başına parselleyen ve sahanın en çalışkan isimlerinden biri olan genç oyuncunun direkten dönen bu topu, tribünlerdeki taraftarlara saç baş yoldurdu. Oğuz Aydın, alınan yenilgiye rağmen Kanarya'da ayakta kalan tek isim olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Oğuz Aydın direğe takıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasındaki Aston Villa deplasmanında temsilcimiz Fenerbahçe adına en net fırsat 34. dakikada yaşandı. İrfan Can'ın savunma arkasına attığı harika ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şık vuruşunda top direğe takılarak auta gitti. Mücadele boyunca sarı-lacivertlilerin sol kanadını adeta tek başına parselleyen ve sahanın en çalışkan isimlerinden biri olan genç oyuncunun direkten dönen bu topu, tribünlerdeki taraftarlara saç baş yoldurdu. Oğuz Aydın, alınan yenilgiye rağmen Kanarya'da ayakta kalan tek isim olarak dikkat çekti.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Üründül'den Kartal'a sert eleştiri!
"Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!"
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en şiddetli yağışı! Sel felaketinde 2 can kaybı: 1277 su baskını ihbarı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA ülke puanı güncellendi!
Fenerbahçe Brahim Diaz'ı transfer edecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya - Olympiacos maçı detayları Marsilya - Olympiacos maçı detayları 08:40
KuPS - Trabzonspor maçı bilgileri KuPS - Trabzonspor maçı bilgileri 08:39
Melo'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! Melo'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 08:36
Üründül'den Kartal'a sert eleştiri! Üründül'den Kartal'a sert eleştiri! 08:35
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:40
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:41
Daha Eski
Sağlıklı beslenirken sürekli acıkıyor musun? Sağlıklı beslenirken sürekli acıkıyor musun? 06:58
Lyon - Crystal Palace maçı detayları Lyon - Crystal Palace maçı detayları 06:59
Salzburg - Milan karşılaşmasının detayları Salzburg - Milan karşılaşmasının detayları 07:27
Benfica - Celtic maçı detayları Benfica - Celtic maçı detayları 07:55
"Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!" "Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!" 08:09
T. Abraham'dan F.Bahçe'ye gönderme! T. Abraham'dan F.Bahçe'ye gönderme! 08:22