Milli Takım’ı çok istiyorum

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Archie Brown, ülkesinde The Sun'a açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki sol bek, "Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesidir. Eğer o seviyede performans göstermeyi başarabilirsem, umarım bu, milli takım teknik direktörlerine 'evet, bu oyuncu milli takım için oynamaya hazır' mesajını verir" diye konuştu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Archie Brown, ülkesinde The Sun'a açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki sol bek, "Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesidir. Eğer o seviyede performans göstermeyi başarabilirsem, umarım bu, milli takım teknik direktörlerine 'evet, bu oyuncu milli takım için oynamaya hazır' mesajını verir" diye konuştu.