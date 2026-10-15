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Anasayfa Fenerbahçe Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Levent Mercan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bundesliga ekibinin, 25 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 10:17
Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Ülkemizi Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasının 2. haftasında Aston Villa'ya konuk oldu.

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Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, rakibine 6-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Aston Villa'ya galibiyeti getiren goller, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2), Johan Manzambi ve Tammy Abraham'dan geldi.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken, ikinci maçında ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 1 puanda kaldı.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Aston Villa deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Ocak ayında eksik görülen bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Levent Mercan...

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Geçtiğimiz sezon Domenico Tedesco döneminde sık sık forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon formaya hasret kaldı.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Yine Tedesco döneminde sıkça tercih edilen oyunculardan olan Dorgeles Nene ile birlikte kulübeye hapsolan Levent ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

EINTRACHT FRANKFURT İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan için girişimde bulunan Eintracht Frankfurt, yıldız oyuncu için devre arasında yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Levent ile ilgili son karar, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrası netleşecek.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Levent Mercan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 199 dakika süre alırken, 1 asist kaydetti.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

25 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...

Levent Mercan'ın güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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