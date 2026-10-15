Levent Mercan'a beklenmedik talip! Devre arasında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Levent Mercan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bundesliga ekibinin, 25 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 10:17
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken, ikinci maçında ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 1 puanda kaldı.
Aston Villa deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Ocak ayında eksik görülen bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Levent Mercan...
Geçtiğimiz sezon Domenico Tedesco döneminde sık sık forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon formaya hasret kaldı.
Yine Tedesco döneminde sıkça tercih edilen oyunculardan olan Dorgeles Nene ile birlikte kulübeye hapsolan Levent ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
EINTRACHT FRANKFURT İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan için girişimde bulunan Eintracht Frankfurt, yıldız oyuncu için devre arasında yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
Levent ile ilgili son karar, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrası netleşecek.
Levent Mercan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 199 dakika süre alırken, 1 asist kaydetti.
25 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Levent Mercan'ın güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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