İsmail Yüksek’ten iki hata

Kante'nin sakatlığı nedeniyle Aston Villa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Yüksek, yenilen ilk ve üçüncü gol öncesinde iki kritik pas hatası yaptı. Ön liberoda görev yapan milli futbolcu, dördüncü gol öncesinde de penaltıya sebebiyet verdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Kante'nin sakatlığı nedeniyle Aston Villa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Yüksek, yenilen ilk ve üçüncü gol öncesinde iki kritik pas hatası yaptı. Ön liberoda görev yapan milli futbolcu, dördüncü gol öncesinde de penaltıya sebebiyet verdi.