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Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal özür diledi

İsmail Kartal özür diledi

Kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen Kartal 6-0'lık hezimet sonrası camiadan af diledi. Aston Villa karşısında alınan 6-0’lık yenilginin ardından konuşan tecrübeli hoca, skorun kabul edilemez olduğunu belirtip camiadan özür diledi. Alanyaspor maçıyla ayağa kalkacaklarını söyledi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
İsmail Kartal özür diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında alınan 6 farklı şok yenilginin ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, sergilenen futboldan ve sonuçtan duyduğu üzüntüyü açık bir Udille paylaştı. İki yarının birbirinden tamamen zıt geçtiğini vurgulayan Kartal, "Maçın hakkı kesinlikle bu skor değildi. Futbolun en üst seviyesinde mücadele ediyorsanız basit top kayıpları ve pas hataları yapma lüksünüz yok. Bu seviyede affetmiyorlar, yaptığınız her hatayı anında cezalandırıyorlar" dedi.

BU SKOR KABUL EDİLEMEZ

Mücadele boyunca yaptıkları basit pas hatalarına dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, teknik heyet ve futbolcular olarak bu hezimetten ders çıkaracaklarını söyledi. Ortaya çıkan sonucun hiçbir şekilde mazereti olamayacağını belirten Kartal, "Bu skor asla kabul edilebilir değil. Başta büyük taraftarımız olmak üzere tüm camiamızdan özür diliyoruz. Ancak toparlanmak zorundayız. İki gün sonra ligde Alanyaspor ile çok kritik bir maça çıkacağız ve derhal o karşılaşmaya odaklanmalıyız" açıklamasında bulundu.

Aston Villa karşısında ilk yarıda gelen 3-0'lık hezimet sonrası kenarda gözleri dolan İsmail Kartal, yardımcısı Dirk Kuyt ile çare aradı. Kartal'ın üzüntüsü ekranlara da yansırken 6-0'lık yenilgi sonrası tecrübeli teknik adam istifaya davet edildi.

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Fenerbahçe'ye ilk yarıda 3 gol atan Aston Villa, ilk hafta 3-2 yendiği Club Brugge karşısında üç golü ilk yarıda atmıştı.

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