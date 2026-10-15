İrfan Can mutlu

Geçen sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeniden parlamaya başladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Geçen sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeniden parlamaya başladı. Deneyimli futbolcu "Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Ben de takımıma yardım etmek istiyorum. İsmail Kartal hocamla beraber bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.