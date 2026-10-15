Greenwood harika oyuncu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown takım arkadaşı Mason Greenwood'u övdü. Brown şunları söyledi: "Mason'a karşı küçük yaşlardan beri oynadım. Ben Derby'de o Manchester United'da forma giyiyordu. İngiliz olduğu için tabii onunla iyi anlaşıyorum. Futbolun bir de uluslararası dili var. Mason Greenwood'un kalitesini herkes biliyor. Pozisyon yokken bir anda gol atabilen veya asist yapabilen bir oyuncu. Harika biri. Bizimle olduğu için çok şanslıyız."