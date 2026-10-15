Greenwood büyük tepki topladı

Aston Villa deplasmanında sahaya çıkan Fenerbahçeli Greenwood, İngiliz tribünlerinin yoğun ıslık ve protestolarına maruz kaldı. Performanısyla da büyük eleştiri alan İngiliz futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı. Greenwood 39 milyon euro'ya alınmıştı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Aston Villa deplasmanında sahaya çıkan Fenerbahçeli Greenwood, İngiliz tribünlerinin yoğun ıslık ve protestolarına maruz kaldı. Performanısyla da büyük eleştiri alan İngiliz futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı. Greenwood 39 milyon euro'ya alınmıştı.