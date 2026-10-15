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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Gol sevinci tepki çeken Nicolas Jackson ceza almayabilir!

Gol sevinci tepki çeken Nicolas Jackson ceza almayabilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye kaydettiği gollerin ardından gol sevinci ile tepki çeken Aston Villa'nın 25 yaşındaki yıldızı Nicolas Jackson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ada basını, Senegalli golcünün ceza almayacağını öne sürerken nedenini böyle açıkladı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 14:26
Gol sevinci tepki çeken Nicolas Jackson ceza almayabilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 2. maçında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, mücadeleye 6-0'lık şok bir sonuçla kaybetti. Ev sahibi takımın ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Nicolas Jackson, gol sevinci ile tepki çekmişti. 25 yaşındaki Senegalli santrfor, attığı iki golü de kafa kesme hareketi yaparak kutlamıştı. Hakem tarafından cezalandırılmayan Jackson'ın UEFA tarafından ceza alması beklenirken Ada basınında yer alan o haber, yıldız oyuncunun ceza almayacağını öne sürdü ve sebebini açıkladı.

'HAREKETİ TRİBÜNLERE YAPMADI'

Konuyla ilgili SPORTbible'da yer alan haberde Nicolas Jackson'ın ceza alma ihtimalinin düşük olduğu "IFAB Oyun Kuralları'na göre gol sevinçlerinin cezaya tabi olup olmadığı; hareketin tribünlere yönelik yapılıp yapılmadığına ve 'kışkırtıcı, alaycı ya da tahrik edici' bir amaç taşıyıp taşımadığına bakılarak belirlenir. Bu bağlamda, Nicolas Jackson'ın gol sevincini doğrudan kameraya dönük gerçekleştirmesi, Senegalli futbolcunun ceza almama ihtimalini güçlendiriyor." ifadeleri ile açıklandı.

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