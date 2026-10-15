UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 2. maçında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, mücadeleye 6-0'lık şok bir sonuçla kaybetti. Ev sahibi takımın ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Nicolas Jackson, gol sevinci ile tepki çekmişti. 25 yaşındaki Senegalli santrfor, attığı iki golü de kafa kesme hareketi yaparak kutlamıştı. Hakem tarafından cezalandırılmayan Jackson'ın UEFA tarafından ceza alması beklenirken Ada basınında yer alan o haber, yıldız oyuncunun ceza almayacağını öne sürdü ve sebebini açıkladı.

'HAREKETİ TRİBÜNLERE YAPMADI'

Konuyla ilgili SPORTbible'da yer alan haberde Nicolas Jackson'ın ceza alma ihtimalinin düşük olduğu "IFAB Oyun Kuralları'na göre gol sevinçlerinin cezaya tabi olup olmadığı; hareketin tribünlere yönelik yapılıp yapılmadığına ve 'kışkırtıcı, alaycı ya da tahrik edici' bir amaç taşıyıp taşımadığına bakılarak belirlenir. Bu bağlamda, Nicolas Jackson'ın gol sevincini doğrudan kameraya dönük gerçekleştirmesi, Senegalli futbolcunun ceza almama ihtimalini güçlendiriyor." ifadeleri ile açıklandı.