Gençler 2-1 yenildi

UEFA Gençlik Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe U19, deplasmanda Aston Villa U19’a 2-1 yenildi ve 2’de sıfır çekti. Villa’nın golleri 22’de Adediran ve 68’de Orebowale’den gelirken, temsilcimizin tek golünü 79’da Emin Eren Sayar kaydetti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe U19, deplasmanda Aston Villa U19'a 2-1 yenildi ve 2'de sıfır çekti. Villa'nın golleri 22'de Adediran ve 68'de Orebowale'den gelirken, temsilcimizin tek golünü 79'da Emin Eren Sayar kaydetti.