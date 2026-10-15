Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!
Fenerbahçe'de Aston Villa hezimetinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir süredir yakın takipte olduğu Milton Delgado için harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 09:48
Kariyerine Boca Juniors altyapısında başlayan Milton Delgado, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.
Delgado'nun Arjantin ekibi ile mevcut sözleşmesi 2029 yılının Aralık ayında sona eriyor.
SERBEST KALMA BEDELİ...
Genç futbolcunun kontratında bulunan serbest kalma maddesi, olası bir transferin kilit noktasını oluşturuyor.
Yetenekli orta sahanın serbest kalma maddesinin yaklaşık 13 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Milton Delgado'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Boca formasıyla 40 maçta 3.017 dakika süre alan Delgado, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Arjantin U20 Milli Takımı'nda da boy gösteren başarılı oyuncu, milli sahnede çıktığı 20 müsabakada aynı skor katkısını tekrarladı.
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