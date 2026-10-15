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Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

Fenerbahçe'de Aston Villa hezimetinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir süredir yakın takipte olduğu Milton Delgado için harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 09:48
Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

Aston Villa yenilgisinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Milton Delgado için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

Sarı-lacivertliler, Arjantin devi Boca Juniors'ta forma giyen 21 yaşındaki bu yeteneği kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

YAZDAN BERİ TAKİPTELER

Kadıköy temsilcisinin yaz transfer döneminden bu yana Arjantinli oyuncuyu yakın takipte tuttuğu biliniyor.

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

Kariyerine Boca Juniors altyapısında başlayan Milton Delgado, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

Delgado'nun Arjantin ekibi ile mevcut sözleşmesi 2029 yılının Aralık ayında sona eriyor.

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

SERBEST KALMA BEDELİ...

Genç futbolcunun kontratında bulunan serbest kalma maddesi, olası bir transferin kilit noktasını oluşturuyor.

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

Yetenekli orta sahanın serbest kalma maddesinin yaklaşık 13 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

Milton Delgado'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Boca formasıyla 40 maçta 3.017 dakika süre alan Delgado, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'ye 21'lik orta saha: Milton Delgado!

Arjantin U20 Milli Takımı'nda da boy gösteren başarılı oyuncu, milli sahnede çıktığı 20 müsabakada aynı skor katkısını tekrarladı.

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