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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yıldız ismin devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Fenerbahçe'nin geçen sezon Avusturya ekibi Salzburg'tan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene ile artık ipler kopuyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın da Nene'yi kadroda düşünmediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Bu nedenle ocak ayında Malili yıldızın takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Takvim'in haberine göre, Dorgeles Nene'nin talipleri var.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Genç yıldız için için devre arasında Fenerbahçe'ye teklif gelecek.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Özellikle Alman ve İtalyan kulüplerinin Malilli kanat oyuncusu için istekli olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Nene, menajeri ile milli arada buluştu.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Transfer konusunda uzun süreli görüşmeler gerçekleştirilen ikilinin Fenerbahçe defterini tamamen kapattığı gelen bilgilen arasında.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Mali'deki hocası "Senin artık oynaman lazım, yoksa çağırmam zor" demiş.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Dorgeles Nene, milli takım kariyerini çok önemsiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Bu yüzden başka bir takıma transfer olup yeniden kendini göstermek istiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Süper Lig kariyerinde 28 karşılaşmada görev yapan Nene, 10 gol attı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek

Nene 10 golün yanı sıra 7 de asist yaptı.

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