Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Devre arasında veda edecek
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yıldız ismin devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Takvim'in haberine göre, Dorgeles Nene'nin talipleri var.
Genç yıldız için için devre arasında Fenerbahçe'ye teklif gelecek.
Özellikle Alman ve İtalyan kulüplerinin Malilli kanat oyuncusu için istekli olduğu bildirildi.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Nene, menajeri ile milli arada buluştu.
Transfer konusunda uzun süreli görüşmeler gerçekleştirilen ikilinin Fenerbahçe defterini tamamen kapattığı gelen bilgilen arasında.
Mali'deki hocası "Senin artık oynaman lazım, yoksa çağırmam zor" demiş.
Dorgeles Nene, milli takım kariyerini çok önemsiyor.
Bu yüzden başka bir takıma transfer olup yeniden kendini göstermek istiyor.
Süper Lig kariyerinde 28 karşılaşmada görev yapan Nene, 10 gol attı.
Nene 10 golün yanı sıra 7 de asist yaptı.
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