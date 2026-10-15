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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferi için yeniden harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında milli yıldızla masaya oturarak sezon sonunda bedelsiz transferin şartlarını oluşturmayı hedefliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Sarı-lacivertli yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Daha önce tecrübeli futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmayan İtalyan ekibinin yüksek bonservis talebi, transferin önündeki en önemli engellerden biri olmuştu.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, bu kez farklı bir yol izleyerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

OCAK AYINDA MASAYA OTURULACAK

Orta sahada görev yapan ve ihtiyaç halinde hücum hattının gerisinde de oynayabilen Hakan Çalhanoğlu, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde üst sıralarda bulunuyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Milli futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken Fenerbahçe cephesi, ocak ayında oyuncuyla temas kurmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Yönetimin öncelikli hedefi, Inter'in ayrılığa izin vermesi halinde Hakan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Ancak İtalyan kulübünün deneyimli oyuncuyu sezon ortasında bırakmaya yanaşmaması, sarı-lacivertlilerin alternatif bir plan üzerinde durmasına neden oluyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayında anlaşma sağlayarak sezon sonunda bedelsiz transferin şartlarını oluşturmak istiyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı belirtilen Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcuyla daha önce de temas kurduğu öne sürülürken ocak ayında yapılacak görüşmelerin transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Sarı-lacivertliler, şartların uygun hale gelmesi durumunda milli yıldızı sezon sonunda kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Hakan Çalhanoğlu bu sezon 6 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu

Milli oyuncu takımına 3 gollük katkı sağladı.

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