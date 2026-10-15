Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu ısrarı! Ara transfer planı belli oldu
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferi için yeniden harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında milli yıldızla masaya oturarak sezon sonunda bedelsiz transferin şartlarını oluşturmayı hedefliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe yönetimi, bu kez farklı bir yol izleyerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.
OCAK AYINDA MASAYA OTURULACAK
Orta sahada görev yapan ve ihtiyaç halinde hücum hattının gerisinde de oynayabilen Hakan Çalhanoğlu, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde üst sıralarda bulunuyor.
Milli futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken Fenerbahçe cephesi, ocak ayında oyuncuyla temas kurmayı planlıyor.
Yönetimin öncelikli hedefi, Inter'in ayrılığa izin vermesi halinde Hakan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak.
Ancak İtalyan kulübünün deneyimli oyuncuyu sezon ortasında bırakmaya yanaşmaması, sarı-lacivertlilerin alternatif bir plan üzerinde durmasına neden oluyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayında anlaşma sağlayarak sezon sonunda bedelsiz transferin şartlarını oluşturmak istiyor.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı belirtilen Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcuyla daha önce de temas kurduğu öne sürülürken ocak ayında yapılacak görüşmelerin transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, şartların uygun hale gelmesi durumunda milli yıldızı sezon sonunda kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon 6 maçta görev aldı.
Milli oyuncu takımına 3 gollük katkı sağladı.
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