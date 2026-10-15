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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Sarı-lacivertliler, yeni bir forvet transferi için kollarını sıvadı. Hedefteki isim tanıdık: Luis Suarez... Geçtiğimiz dönem başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki golcü için yeniden nabız yoklanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Sarı lacivertliler, yeni bir forvet transferi için kollarını sıvadı.

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Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Hedefteki isim tanıdık: Luis Suarez...

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Geçtiğimiz dönem başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki golcü için Aziz Yıldırım da hamle yapmış ama Sporting ile anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

28 yaşındaki santrfor, 2025'te Almeria'dan Portekiz ekibine 22.95 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Piyasa değeri 30 milyon euro olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerinin en yüksek değerine ulaşmış durumda.

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Sporting'de geçen sezon 53 resmi maçta görev yapan Suarez, 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Bu dönem de 8 maçta 7 gol ve 1 asist üreten 1.79 boyundaki yıldız için yeniden nabız yoklanacak.

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Luis Suarez, Hakan Safi ile anlaştığını resmen açıklamasının ardından transfer süreci yakından takip edilmeye başlanmıştı.

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Sporting formasıyla sergilediği skorer kimlikle Avrupa'nın dikkatini çeken Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Sarı-lacivertli kurmaylar, yüksek piyasa değerine sahip oyuncunun transfer durumunu netleştirmek adına Portekiz ekibiyle temasa geçmeye hazırlanıyor.

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