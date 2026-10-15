Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde

Sarı lacivertliler, yeni bir forvet transferi için kollarını sıvadı.

Geçtiğimiz dönem başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki golcü için Aziz Yıldırım da hamle yapmış ama Sporting ile anlaşma sağlanamamıştı.