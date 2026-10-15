Fenerbahçe'de dev transfer harekatı! Luis Suarez yeniden gündemde
Sarı-lacivertliler, yeni bir forvet transferi için kollarını sıvadı. Hedefteki isim tanıdık: Luis Suarez... Geçtiğimiz dönem başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki golcü için yeniden nabız yoklanacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
28 yaşındaki santrfor, 2025'te Almeria'dan Portekiz ekibine 22.95 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Piyasa değeri 30 milyon euro olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerinin en yüksek değerine ulaşmış durumda.
Sporting'de geçen sezon 53 resmi maçta görev yapan Suarez, 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.
Bu dönem de 8 maçta 7 gol ve 1 asist üreten 1.79 boyundaki yıldız için yeniden nabız yoklanacak.
Luis Suarez, Hakan Safi ile anlaştığını resmen açıklamasının ardından transfer süreci yakından takip edilmeye başlanmıştı.
Sporting formasıyla sergilediği skorer kimlikle Avrupa'nın dikkatini çeken Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar, yüksek piyasa değerine sahip oyuncunun transfer durumunu netleştirmek adına Portekiz ekibiyle temasa geçmeye hazırlanıyor.
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