Fenerbahçe Tarfin Partizan’ı ağırlayacak

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (Euro- League) 6. haftasında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (Euro- League) 6. haftasında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı S Sport canlı yayınlayacak. Fenerbahçe ile Partizan, Euroleague'de bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi de 7 defa kazandı.