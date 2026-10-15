Fenerbahçe Tarfin - Partizan | CANLI (Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı canlı skor takibi)

Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 6. haftasında Sırbistan ekibi Partizan'ı sahasında konuk ediyor. Bu maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Tarfin 12 - 19 Partizan İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Tarfin 25 - 28 Partizan Fenerbahçe Tarfin 38 - 33 Partizan (3. çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE TARFIN-PARTIZAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Tarfin-Partizan maçı saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE TARFIN 5'TE 4 İLE GİDİYOR!

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos AKTOR'a mağlup olduktan sonra iç sahada Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yenerek 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe gibi ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Partizan ise önce Real Madrid'e deplasmanda 86-76, ardından sahasında Panathinaikos AKTOR'a 72-55 mağlup oldu.

İki takımın 2000 yılından bu yana oynadığı 18 maçta Fenerbahçe Tarfin'in 11-7 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibiyle oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, sahasında çıktığı son 3 maçta da Partizan'ı mağlup etmeyi başardı.