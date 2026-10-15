Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanırken yönetim transferde hemen kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler orta saha bölgesi için gündemine o genç yeteneği aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 10:42
Fenerbahçe turnuvada 1 puanla 28. sırada bulunuyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de oynanacak olan Corendon Alanyaspor ve Devler Ligi'nde oynanacak Slavia Prag maçlarından galibiyetle ayrılarak taraftarlarını bu ağır mağlubiyetin üzüntüsünü unutturmak istiyor.
Kanarya'da saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da oldukça sıcak gelişmeler söz konusu.
Fenerbahçe'de yönetim, Aston Villa maçının ardından transferde düğmeye bastı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya'nın ocak ayındaki takviye hedeflerinden biri Lorient forması giyen Arthur Avom olduğu aktarıldı.
Kamerunlu futbolcunun temsilcisiyle ilk görüşmenin yapıldığı ve mali beklentilerinin öğrenildiği kaydedildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek orta saha için sarı-lacivertlilerin oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde Fransız kulübüyle bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı da haberde belirtiliyor.
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