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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanırken yönetim transferde hemen kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler orta saha bölgesi için gündemine o genç yeteneği aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 10:42
Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla gittiği İngiltere'de rakibine 6-0'lık skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Kanarya böylece Devler Ligi'nde henüz bu sezon 3 puanla tanışamadı.

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe turnuvada 1 puanla 28. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de oynanacak olan Corendon Alanyaspor ve Devler Ligi'nde oynanacak Slavia Prag maçlarından galibiyetle ayrılarak taraftarlarını bu ağır mağlubiyetin üzüntüsünü unutturmak istiyor.

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Kanarya'da saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da oldukça sıcak gelişmeler söz konusu.

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe'de yönetim, Aston Villa maçının ardından transferde düğmeye bastı.

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya'nın ocak ayındaki takviye hedeflerinden biri Lorient forması giyen Arthur Avom olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Kamerunlu futbolcunun temsilcisiyle ilk görüşmenin yapıldığı ve mali beklentilerinin öğrenildiği kaydedildi.

Fenerbahçe orta sahasına 21'lik dinamo! Transfer görüşmeleri başladı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek orta saha için sarı-lacivertlilerin oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde Fransız kulübüyle bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı da haberde belirtiliyor.

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