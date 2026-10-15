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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Adı transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ile anılan Jadon Sancho için oldukça flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldız hakkındaki transfer haberi, sarı-lacivertli taraftarların da bir hayli dikkatini çekti. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 16:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 16:27
Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaştı.

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Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Kanarya bu kritik maçtan 6-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Sarı-lacivertlilerde alınan bu skor, camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Mücadelenin ardından Kanarya, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ve Devler Ligi'nde Slavia Prag maçlarından galibiyetle ayrılarak taraftarlarını teselli etmek istiyor.

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Kanarya'da diğer yandan yönetim kış transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde eksik görülen mevkilere takviyeler yapılması bekleniliyor.

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Fenerbahçe'yi hareketli bir transfer dönemi beklerken daha önce adı sık sık sarı-lacivertliler ile anılan Jadon Sancho için flaş bir gelişme söz konusu.

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

BBC'nin haberine göre; La Liga ekibi Getafe, Jadon Sancho'yu transfer etmek için resmi bir teklif yaptı.

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

26 yaşındaki kanat oyuncusunun Manchester United ile sözleşmesi yaz aylarında sona ermişti ve futbolcu şuan kulüpsüz durumda bulunuyor.

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Sancho'nun kariyeri hakkında başka transfer tekliflerini de değerlendirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme

Ana mevkisi sol kanat olan İngiliz yıldız sağ kanat pozisyonunda da sağda görev alabiliyor.

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