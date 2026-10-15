Fenerbahçe onu çok istiyordu! Jadon Sancho transferinde flaş gelişme
Adı transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ile anılan Jadon Sancho için oldukça flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldız hakkındaki transfer haberi, sarı-lacivertli taraftarların da bir hayli dikkatini çekti. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 16:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 16:27
Mücadelenin ardından Kanarya, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ve Devler Ligi'nde Slavia Prag maçlarından galibiyetle ayrılarak taraftarlarını teselli etmek istiyor.
Kanarya'da diğer yandan yönetim kış transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde eksik görülen mevkilere takviyeler yapılması bekleniliyor.
Fenerbahçe'yi hareketli bir transfer dönemi beklerken daha önce adı sık sık sarı-lacivertliler ile anılan Jadon Sancho için flaş bir gelişme söz konusu.
BBC'nin haberine göre; La Liga ekibi Getafe, Jadon Sancho'yu transfer etmek için resmi bir teklif yaptı.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun Manchester United ile sözleşmesi yaz aylarında sona ermişti ve futbolcu şuan kulüpsüz durumda bulunuyor.
Sancho'nun kariyeri hakkında başka transfer tekliflerini de değerlendirdiği aktarıldı.
Ana mevkisi sol kanat olan İngiliz yıldız sağ kanat pozisyonunda da sağda görev alabiliyor.
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