Fenerbahçe ağır yaralı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada evinde Roma ile berabere kalan F.Bahçe, Aston Villa deplasmanına büyük umutlarla gitmişti. Ancak bu karşılaşma hiç de istemediğimiz şekilde sonuçlandı. İngiltere deplasmanında 6-0 gibi ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, beklemediği bir hezimet yaşadı. Maçın 12. dakikasında Guendouzi'nin uzaklaştıramadığı topa Manzambi vurdu. Skriniar'a çarpan top Ederson'u yanılttı. 31'de İsmail Yüksek'in kaptırdığı topta Kamara'nın pasını Jackson tamamladı.

OĞUZ AYDIN DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 34. dakikasında Oğuz Aydın'ın şutu ile gole yaklaşan temsilcimiz bu kez direği geçemedi. 39'da Nicolas Jackson ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda ise Barkley'in 2 iki golünün yanı sıra eski Beşiktaşlı Tammy Abraham uzatma anlarında son sözü söyledi ve mücadele 6-0 sona erdi. Tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini alan F.Bahçe, iki hafta sonunda 1 puanda kaldı. Gelecek hafta Slavia Prag'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp yaralarını sarmak istiyor.

MİLAN SKRİNİAR ÇOK ÇABALADI

Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında ağır bir yenilgi aldı ancak takımın savunmadaki yıldızı Milan Skriniar, çok çabaladı. İlk golde Guendouzi'nin hatasını telafi etmek isterken Manzambi'nin şutu Skriniar'a çarpıp kaleci Ederson'u yanılttı. Aston Villa atakları karşısında elinden geleni yapan Skriniar, zor anlar yaşadı ama hiç yılmadan mücadele etti.

TAMMY ABRAHAM KAPANIŞI YAPTI

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Tammy Abraham, dün Aston Villa forması altında F.Bahçe'ye karşı rakip oldu. Mücadelenin 79. dakikasında Jackson'ın yerine oyuna dahil olan Abraham, uzatmalarda attığı golle maça nokta koydu. Abraham daha önce Beşiktaş forması altında rakip olduğu F.Bahçe'ye karşı 1 asist yapmıştı.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinin kadrosuna göre dün 3 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde, İngiltere deplasmanında sakatlığı bulunan Asensio ve Kante'nin yanı sıra, Kerem de ilk 11'e alınmadı. Bu 3 futbolcunun yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın görev yaptı.

15 ŞUTTA GOL GELMEDİ

Temsilcimiz F.Bahçe maç boyunca birçok kez gole yaklaştı. Sarı-lacivertliler, rakip kaleye tam 15 şut çekerken bunların 4'ünde de isabet sağladı. Ancak bunlarda kaleci Suzuki'ye takılan F.Bahçeli oyuncular, bir kez de direği geçemedi. 11 kez çerçeveyi bulamayan sarı-lacivertliler dün gününde değildi. Aston Villa ise 11 isabetli şuttan 6 gol çıkardı.

BARTUĞ PAS HATASI YAPMADI

İsmail Yüksek'in yerine 69. dakikada oyuna giren Bartuğ Elmaz, belki farklı skora engel olamadı ancak orta alanda hatasız oynadı. Sahada kaldığı süre boyunca toplamda 3'ü uzun olmak üzere 23 pas yapan Bartuğ, yüzde yüz isabet sağladı. Bir de şut denemesinde bulunan genç futbolcu, 1 kez de top kazandı ve orta sahada elinden geleni yaptı.