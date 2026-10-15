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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Felipe Melo'dan gündem olan Fenerbahçe paylaşımı!

Felipe Melo'dan gündem olan Fenerbahçe paylaşımı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından yapmış olduğu paylaşım ile gündem oldu. İşte Melo'nun "Siz bakıp ağlarken evinizde kupa kaldırdım" notunu düştüğü o dikkat çeken paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 08:36
Felipe Melo'dan gündem olan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık şok yenilginin ardından Felipe Melo'nun paylaşımı gündem oldu. Galatasaray'ın eski yıldızı Melo, maç sonrası yaptığı o paylaşım ile sarı-lacivertli kulübü hedef aldı. Eliyle "6" işareti yaptığı bir fotoğrafını paylaşan Brezilyalı eski futbolcu, "Siz bakıp ağlarken sahanızda kupa kaldırdım" notu ile dikkat çekti.

İŞTE MELO'NUN PAYLAŞIMI

"Kardeşlerim, beni taklit etmeyi bu kadar seviyorsanız, başarılarımız da taklit etmeye çalışın! Unutmayın, ben sizin evinizde, siz bakıp ağlarken şampiyonluk kupası kaldırdım!

Hepinize büyük saygım var. Futbolda tatlı atışmalar her zaman güzeldir! Ama sakın unutmayın...

EN BÜYÜK GALATASARAY

FENER AĞLAMAAAAA!"

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