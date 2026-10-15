Ederson’un 3. yenilgisi

F.Bahçe'den önce Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson, Aston Villa'ya 11. kez rakip oldu. Bu maçların 9'unda City'de görev yapan Ederson, 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken F.Bahçe'de rakip olduğu iki maçı da kaybetti. Geçen yıl Avrupa Ligi'nde 1 gol yiyen Ederson dün de kalesinde 6 gol gördü.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
F.Bahçe'den önce Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson, Aston Villa'ya 11. kez rakip oldu. Bu maçların 9'unda City'de görev yapan Ederson, 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken F.Bahçe'de rakip olduğu iki maçı da kaybetti. Geçen yıl Avrupa Ligi'nde 1 gol yiyen Ederson dün de kalesinde 6 gol gördü.