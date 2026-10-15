Dorgeles Nene’ye teklif bekleniyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon Avusturya’da Salzburg’dan 18 milyon euro’ya aldığı Nene ile ilgilenen kulüpler bulunduğu ve ara transferde teklif gelmesinin beklendiği belirtildi
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'nin geçen sezon Avusturya'da Salzburg'dan 18 milyon euro'ya aldığı Nene ile ilgilenen kulüpler bulunduğu ve ara transferde teklif gelmesinin beklendiği belirtildi. Nene'nin milli arada menajeriyle buluşup yeni takım arayışına başladığı öğrenildi. Mali teknik direktörünün de düzenli forma giymesi konusunda oyuncuyu uyardığı aktarıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 23 yaşındaki sağ açık, bu sezon dün A.Villa maçıyla birlikte 6 maçta sonradan oyuna girdi ve skor yapamadı.