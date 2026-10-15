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Delgado gündemde

Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli Milton Delgado'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Delgado gündemde
Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli Milton Delgado'yu kadrosuna katmak istiyor. Yaz transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan oyuncu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Arjantin U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi 2029 sonuna kadar devam ediyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan futbolcunun kontratında 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor.
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