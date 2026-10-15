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Anasayfa Fenerbahçe Ayari iddiası

Ayari iddiası

Sarı-lacivertli takımın, Brighton forması giyen İsveçli orta saha Yasin Ayari ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Ayari iddiası
Sarı-lacivertli takımın, Brighton forması giyen İsveçli orta saha Yasin Ayari ile ilgilendiği iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcu, çift yönlü oyunu ve dinamizmiyle öne çıkıyor. Merkez orta sahanın yanı sıra 8 ve 10 numara mevkilerinde de oynayabilen Ayari'nin Brighton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durum, ocak ayındaki olası transfer görüşmelerinde belirleyici olacak.
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