Ayari iddiası

Sarı-lacivertli takımın, Brighton forması giyen İsveçli orta saha Yasin Ayari ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Sarı-lacivertli takımın, Brighton forması giyen İsveçli orta saha Yasin Ayari ile ilgilendiği iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcu, çift yönlü oyunu ve dinamizmiyle öne çıkıyor. Merkez orta sahanın yanı sıra 8 ve 10 numara mevkilerinde de oynayabilen Ayari'nin Brighton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durum, ocak ayındaki olası transfer görüşmelerinde belirleyici olacak.