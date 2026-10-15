Asensio şoku

Aston Villa maçı öncesinde tedbir amacıyla Marco Asensio’nun kadroya alınmadığı açıklandı. Lukaku ve Kante de kulübeye çekildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de zorlu Aston Villa deplasmanı öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Karşılaşma öncesinde 3 futbolcunun riske edilmeyeceği açıkladı. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Asensio ve Kante'nin diz bölgelerinde, Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verilmiştir. Kante ve Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir" denildi.