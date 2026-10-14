Villa'yla 4. defa

Fenerbahçe, Aston Villa ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. Rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı. İki takım geçen sezon ise Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı.

Premier Lig'e kötü başladı

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de yeni sezona puan kayıplarıyla başladı. Ligde son maçında Brentford ile 2-2 berabere kalan Birmingham ekibi, 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle, 5 puan topladı ve 15. basamakta bulunuyor.

İstanbul'da kupa kazandı

Aston Villa, geçtiğimiz sezon 20 Mayıs'ta Dolmahaçe'de oynanan Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg'u 3-0 yenerek kupayı kazandı. Unai Emery'nin öğrencileri sezon başında ise UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'e 2-1'lik skorla kaybetti.

Emery'ye karşı galibiyet yok

Fenerbahçe, Unai Emery'yle dördüncü kez karşılaşacak. İspanyol teknik adam, Spartak Moskova'nın başındayken Şampiyonlar Ligi play-off turunda sarı-lacivertlilere rakip oldu. Emery'nin takımı evinde 2-1 kazandı, Kadıköy'de ise 1-1'lik skor alarak turu atladı. Geçen sezon da Aston Villa'nın başında Emery, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

İngiliz takımları ile 24. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileri ile 23 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 defayla Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; Aston Villa ile 3 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geride kalan 23 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.