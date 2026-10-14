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Savaşmaya geldik

İsmail Kartal: “Buraya puan için savaşmaya geldik. Kendi oyunumuzu oynayıp, iyi bir skorla ülkemize dönmek istiyoruz”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Savaşmaya geldik
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aston Villa maçı öncesinde Villa Park'ta açıklamalarda bulundu. Zor bir takıma karşı oynayacaklarının altını çizen Kartal, puan almak istediklerini vurguladı: "Buraya puan için savaşmaya geldik. İşimiz çok zor. Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonuyla oynayacağız. Sistemleri belli. Kaliteli oyunculara sahipler. Geçen sezondan daha güçlüler. Lige iyi başlayamamış olabilirler ancak bu onların kötü takım olduğunu göstermiyor. İlk maçı deplasmanda kazandılar. Biz de burada kendi oyunumuzu oynayacağız. İyi bir skorla ülkemize dönmek istiyoruz. Bizim de hedeflerimiz var. Bu sezon Avrupa'daki hiçbir maçta yenilmedik. Buradan da en az 1 puanla dönmeyi hedefliyoruz."
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