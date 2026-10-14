İsmail Kartal: "Takımımızın formu ve enerjisi gayet iyi durumda. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz.”
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aston Villa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, "Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda. Rakibimizin takdir edilebilecek bir teknik direktörü var. Ne kadar iyi sonuçlar alamasalar da ligde geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Sonradan şampiyonlukta iddialı bir konuma geldiler. Puan kaybı düşünmüyoruz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz, oyuncularıma ve takıma güveniyorum. Kazanmak için tüm stratejimizi ortaya koyacağız, kazanamazsak yenilmemek de önemli olacak. Maçta belki bazı oyuncuları oynatmayacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak ve takım bütünlüğünü korumak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.