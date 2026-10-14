İşte Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları! Temsilcimiz ilk 2 haftada 1 puan topladı

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynattı.

Aston Villa karşısında kalede Ederson görev yaparken, dörtlü savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muriç'e güvendi.