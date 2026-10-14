İşte Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçları! Temsilcimiz ilk 2 haftada 1 puan topladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaştı. Karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrılan temsilcimiz bu sonuçla ilk 2 haftada 1 puan toplamış oldu. İşte kalan maçlar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 00:29
İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Deneyimli teknik adam, Villa Park'ta oynanan müsabakada Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marco Asensio'yu sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.
65 yaşındaki çalıştırıcı, yine sakatlık nedeniyle N'Golo Kante'yi kadroya alırken, ilk 11'de görevlendirmedi. Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nu da rotasyonda değerlendirdi.
İsmail Kartal, bu isimlerin yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynattı.
Aston Villa karşısında kalede Ederson görev yaparken, dörtlü savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muriç'e güvendi.
İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye getirilmeyen Mert Müldür ile sağlık ekibinin tavsiyesiyle kamp kadrosunda bulunan ama kadroya alınmayan Marco Asensio, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bıraktı.
KANTE VE LUKAKU, SAKATLIKLARINA RAĞMEN KADRODA YER ALDI!
Fenerbahçe'nin yıldız isimleri N'Golo Kante ile Romelu Lukaku, sakatlık yaşamalarına rağmen kadroda yer aldı.
Sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından sağlık durumları değerlendirilen Kante ve Lukaku, maç kadrosuna alınırken, müsabakada yedek soyundu.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, taraftar toplanma alanında buluşmalarının ardından güvenlik eşliğinde stada hareket etti.
Yaklaşık 1800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park'ta takımlarını destekledi.
İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI!
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları merak ediliyordu.
İşte sarı-lacivertli ekibin oynayacağı 6 maç...
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE
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